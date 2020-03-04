Видео: бьюти-блогера Елену Богачеву в Таиланде избили соотечественники
Девушка уверяет: семья из Волгограда целенаправленно напала на нее. Другая сторона конфликта утверждает, что блогер сама спровоцировала драку.
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Фото, видео: Instagram @_bogacheva_elena_
Драка на заграничном курорте в Таиланде между россиянами вылилась в крупный интернет-скандал. Об инциденте рассказала бьюти-блогер Елена Богачева. Москвичка пожаловалась, что ее избили шестеро соотечественников из Волгограда.
По словам девушки, вечером с подругой она пошла в клуб. На входе к ней якобы пристали две дамы. Богачева их оттолкнула и ушла. Позже, как уверяет блогер, они вместе с мужьями и другими близкими догнали ее и избили. Мужчины при этом держали потерпевшую.
Москвичка заявляет, что жители Волгограда узнали ее из передач по телевидению и совершили спланированную акцию из-за ее красивой внешности и пышных форм. В результате нападавшие разбили ей губу, оставили шрам на лице и синяки на теле, вырвали сережку из пупка и часть волос из головы, оставили трещины на зубах и разбили ее смартфон за 130 тысяч.
В доказательство Богачева показала запись с камеры уличного наблюдения, где запечатлен момент после основного нападения. Из ролика видно, что белокурую девушку настигает компания людей зрелого возраста. Стороны обмениваются ругательствами, и вновь происходит драка. Сама Елена также пытается отвечать обидчикам.
Часть комментирующих встала на сторону блогера. Другая половина поставила ее слова под сомнения. Очевидцы и участники драки утверждают, что Богачева вела себя неподобающе, оскорбляла россиян и плевалась. Девушка обещала привлечь волгоградцев к суду.
Ранее 5-tv.ru публиковал эксклюзивные кадры избиения бьюти-блогеров в Москве.
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