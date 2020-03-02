Эксклюзивные кадры избиения бьюти-блогеров в Москве
После того, как Андрей Петров брызнул из газового баллончика в лицо Арслану Хасавову, тот дал отпор.
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Фото, видео: Instagram @andrewpetrov1; 5-tv.ru
Камеры наблюдения зафиксировали момент драки бьюти-блогеров с соседями в Москве. Конфликт разгорелся между Андреем Петровым и писателем Арсланом Хасавовым. В компании своих приятелей звезда соцсетей спустился на первый этаж, где его поджидал сосед вместе с охранником. Мужчины пытались задержать компанию и, как стало известно 5-tv.ru, в ходе стычки блогер брызнул из газового баллончика в лицо Хасавову.
Писатель, в свою очередь, накинулся на блогеров, схватил Дмитрия Городецкого, повалил его на пол и использовал удушающий прием. В результате приятель Петрова начал кричать, что задыхается.
В настоящий момент блогеры уже написали заявление в полицию на Хасавова, мужчина составил ответное заявление.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что конфликту между популярным бьюти-блогером и соседом — писателем Арсланом Хасавовым предшествовали разборки из-за громкой музыки, которая, по словам жильцов дома, мешала им спать.
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