В Москве квартиру менеджера «обнесли» почти на шесть миллионов рублей

Квартиру менеджера одной из столичных фирм «обчистили» почти на шесть миллионов рублей. Как стало известно 5-tv.ru, инцидент произошел в одном из домов на улице Кухмистерова.

Мужчина рассказал полицейским, что неизвестный подобрал ключи к входной двери его жилища и проник внутрь. Воришка похитил из шкафа крупную сумму наличными в разной валюте и скрылся. Нанесенный ущерб оценивается почти в шесть миллионов рублей.

Стражи порядка инициировали розыск злоумышленника. Возбуждено уголовное дело.