В Москве квартиру менеджера «обнесли» почти на шесть миллионов рублей

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Василий Заика
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Инцидент произошел в одном из домов на улице Кухмистерова.

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев

Квартиру менеджера одной из столичных фирм «обчистили» почти на шесть миллионов рублей. Как стало известно 5-tv.ru, инцидент произошел в одном из домов на улице Кухмистерова.

Мужчина рассказал полицейским, что неизвестный подобрал ключи к входной двери его жилища и проник внутрь. Воришка похитил из шкафа крупную сумму наличными в разной валюте и скрылся. Нанесенный ущерб оценивается почти в шесть миллионов рублей.

Стражи порядка инициировали розыск злоумышленника. Возбуждено уголовное дело.

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