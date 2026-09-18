Стас Пьеха с матерью пришел на прощание с Евгением Броневицким

Певец Стас Пьеха вместе с матерью Илоной Броневицкой пришел на прощание с музыкантом Евгением Броневицким, который умер 14 сентября в возрасте 81 года. Об этом сообщило издание StarHit.ru.

Церемония прошла в ритуальном зале на Партизанской улице и началась в 11:00. Проститься с артистом пришли его родственники, друзья и коллеги. Для семьи Пьехи потеря стала особенно тяжелой: Евгений Броневицкий был родным дядей Илоны Броневицкой и двоюродным дедушкой Стаса Пьехи.

О смерти музыканта ранее сообщил сам Стас Пьеха. В социальных сетях певец написал, что переживает тяжелую утрату.

Евгений Броневицкий посвятил сцене практически всю жизнь. В 1966 году он стал одним из участников создания ансамбля «Поющие гитары», где играл на бас-гитаре, исполнял песни и занимался аранжировками. Его голос звучит в известных композициях коллектива, среди которых «Сумерки» и «Нет тебя прекрасней».

Осенью 2025 года коллектив стал победителем второго сезона шоу «ВИА Суперстар!», а Стас Пьеха входил в состав жюри проекта. Тогда певец эмоционально отреагировал на выступление родственника и вспомнил семейные встречи и детство.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что музыкальный критик Сергей Соседов рассказал о последних планах Евгения Броневицкого. По его словам, артист готовился выступить на большом концерте коллектива, который должен был пройти в ноябре в Санкт-Петербурге. Соседов отметил, что музыкант до последних дней оставался активным и продолжал работать.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.