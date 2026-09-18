Свадьба и выборы в один день: молодожены отправились из ЗАГСа на участок в ЕАО
Для семейной пары важно вкладываться в общее будущее.
Фото, видео: Официальный портал органов государственной власти Еврейской автономной области; 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Молодожены из ЕАО отправились из ЗАГСа на избирательный участок
Молодожены Никита и Елизавета Шелеповы сразу после регистрации брака пришли на избирательный участок и проголосовали в первый день выборов. Об этом сообщил официальный портал органов государственной власти Еврейской автономной области.
Супруги зарегистрировали брак 18 сентября, после чего сразу же отправились на участок. В день свадьбы молодожены решили принять участие в голосовании уже в новом семейном статусе.
Никита и Елизавета познакомились еще во время учебы. Позже они вместе работали в одном из ресторанов Биробиджана. Никита окончил Приамурский государственный университет имени Шолом-Алейхема по IT-направлению. Елизавета учится на юриста и работает менеджером в ресторане.
«Сегодня для нас особенный день — мы стали семьей, начинаем строить нашу совместную жизнь и думаем о будущем. Нам здесь жить, работать, растить детей, поэтому для нас важно участвовать в том, что происходит в регионе и стране. Голосование — это возможность каждому выразить свою позицию и сделать собственный выбор. Даже в такой насыщенный день мы решили обязательно найти для этого время», — рассказали Никита и Елизавета Шелеповы.
Молодожены в Луганске также проголосовали на выборах в Государственную думу прямо в день регистрации брака. Однако сделали они это в онлайн-формате. Свой выбор супруги сделали в здании ЗАГСа после торжественной церемонии.
Невеста Ирина рассказала, что дату свадьбы пара выбрала несколько лет назад и тогда не знала, что на этот день придется голосование.
«Ну, мы выбрали эту дату несколько лет тому назад», — рассказала девушка.
По ее словам, объединять свадьбу и голосование специально они не планировали — так совпали обстоятельства.
В первый день голосования все избирательные участки в регионах открылись своевременно. Голосование проходит в штатном режиме, без нарушений.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.
- 18 сент
- В Свердловской области 103-летняя долгожительница проголосовала на выборах
- 18 сент
- Супергерои с бюллетенями: Человек-паук и Колобок встретились на выборах в Тюмени
- 18 сент
- Лавров проголосовал на выборах в Госдуму
- 18 сент
- Памфилова сообщила об угрозе атаки беспилотников на ТИК в Белокуракино в ЛНР
- 18 сент
- Более 1,3 миллиона избирателей уже проголосовали онлайн на выборах в Госдуму
- 18 сент
- Избирательный участок на Кубани перенесли в резервное помещение из-за атаки БПЛА
- 18 сент
- Житель Чукотки вернулся с рыбалки ради стопроцентной явки на выборах
- 18 сент
- Все избирательные участки в России открылись в штатном режиме
- 18 сент
- Памфилова: членам избиркомов, их семьям и детям поступают угрозы
- 18 сент
- Россияне голосуют за границей: участки открыты в 152 странах
Читайте также
78%
Нашли ошибку?