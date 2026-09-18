Восьмилетний мальчик погиб, подняв взрывоопасный предмет в Белгородской области

|
Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист 26 0

Трагедия произошла в поселке Ракитное

В Белгородской области мальчик погиб подняв взрывчатку

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

В Белгородской области погиб мальчик, подняв с земли взрывоопасный предмет

В Белгородской области погиб восьмилетний мальчик, подняв с земли взрывоопасный предмет. Об этом 18 сентября сообщил врио губернатора региона Александр Шуваев у себя в мессенджере МАКС.

Трагедия произошла в поселке Ракитное. По словам чиновника, ребенок обнаружил опасный предмет на территории дома.

«К сожалению, поднял его — боеприпас сдетонировал», — написал Александр Шуваев, добавив, что мальчик от полученных травм скончался.

В связи со случившимся врио губернатора обратился к жителям региона и напомнил им о мерах безопасности. Он отметил, что при обнаружении подозрительных вещей их нельзя трогать. В этом случае надо сначала отойти от потенциально опасного места, а затем вызвать оперативные службы, позвонив, в том числе, по номеру 112.

«Уважаемые жители, объясните еще раз вашим близким, поговорите с детьми», — также написал врио губернатора.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что в квартире на севере Москвы в районе Коптево загорелся неизвестный взрывоопасный предмет, который держал в руках 13-летний ребенок. Инцидент произошел в доме на Большой Академической. По предварительным данным, мальчик проводил химические опыты прямо в жилом помещении.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+14° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 78%
84.51
0.34 97.50
0.37
Астрологический прогноз для знаков зодиака на неделю с 21 по 27 сентября

Последние новости

12:22
Врезалась птица? Истребитель F-16 разбился во время учебного полета
12:16
В Свердловской области 103-летняя долгожительница проголосовала на выборах
12:12
Ким Кардашьян попала в больницу с болезнью, от которой умер ее отец
12:08
Карл III оскандалился: что ответил Букингемский дворец на обвинения брата принцессы Дианы
12:04
ВС РФ освободили пять населенных пунктов и установили контроль еще над пятью
12:01
Свадьба и выборы в один день: молодожены отправились из ЗАГСа на участок в ЕАО

Сейчас читают

Кто получит единовременную выплату к 1 октября
Стали известны даты новогодних каникул в 2027 году
«Интересно, за кого?» — Человек-паук пришел на избирательный участок в Хабаровске
Что такое цифровой рубль и чем он отличается от криптовалюты и наличных: простое объяснение

Интересные материалы

Гороскоп на деньги сентябрь 2026 для знаков зодиака: видео
Любовный гороскоп на сентябрь 2026 для знаков зодиака: видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на сентябрь 2026 — видео
Что такое цифровой рубль: как пользоваться, зачем нужен