Недовольная качеством алкоголя выпившая петербурженка угрожала взорвать магазин

Нетрезвая жительница Петербурга пообещала взорвать продуктовый магазин, расстроившись из-за качества реализуемого там алкоголя. Как стало известно 5-tv.ru, инцидент произошел вечером 3 марта на улице Есенина в Выборгском районе.

56-летняя женщина позвонила в дежурную часть отдела полиции и сообщила, что в торговом павильоне якобы торгуют «паленой» водкой. Возмущенная покупатель даже поставила стражам порядка условия: «Или приедет полиция, или я взорву этот павильон».

Правоохранители прибыли на место и провели осмотр торговой точки, в результате которого взрывного устройства не нашли. Позднее горе-покупатель была задержана. В ее отношении составили протокол за мелкое хулиганство. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.