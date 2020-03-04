Незарегистрированный препарат «Фенобарбитал» ввезли в Россию
Таким образом, был выполнен план по первой поставке незарегистрированных лекарств для 540 детей.
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Фото, видео: www.globallookpress.com / Juergen Hasenkopf, CHROMORANGE / Bilderbox, Frank May
На территорию России ввезен незарегистрированный психотропный препарат «Фенобарбитал». Об этом заявил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.
По словам главы Минпромторга России, таким образом был выполнен план по первой поставке незарегистрированных в РФ лекарств для 540 детей, которым они нужны по жизненным показаниям.
В феврале текущего года правительство выделило 22 миллиона рублей на закупку 11,6 тысячи упаковок иностранных психотропных препаратов, не имеющих регистрации на территории РФ, для нуждающихся несовершеннолетних. В Россию уже ввезены такие незарегистрированные иностранные лекарства, как: «Клобазам», «Диазепам», «Мидазолам».
По словам Дениса Мантурова, в настоящий момент организована работа по подготовке к ввозу второй партии незарегистрированных препаратов для 750 детей из 58 субъектов РФ.
«Подписаны контракты с предприятиями-производителями и оформляются необходимые разрешительные документы на их ввоз в РФ. Ожидается, что указанные лекарственные препараты поступят в субъекты РФ в апреле–июне текущего года», — сказал глава Минпромторга РФ.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Минздрав упрощает ввоз незарегистрированных лекарств в РФ.
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