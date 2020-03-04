Незарегистрированный препарат «Фенобарбитал» ввезли в Россию

На территорию России ввезен незарегистрированный психотропный препарат «Фенобарбитал». Об этом заявил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.

По словам главы Минпромторга России, таким образом был выполнен план по первой поставке незарегистрированных в РФ лекарств для 540 детей, которым они нужны по жизненным показаниям.

В феврале текущего года правительство выделило 22 миллиона рублей на закупку 11,6 тысячи упаковок иностранных психотропных препаратов, не имеющих регистрации на территории РФ, для нуждающихся несовершеннолетних. В Россию уже ввезены такие незарегистрированные иностранные лекарства, как: «Клобазам», «Диазепам», «Мидазолам».

По словам Дениса Мантурова, в настоящий момент организована работа по подготовке к ввозу второй партии незарегистрированных препаратов для 750 детей из 58 субъектов РФ.

«Подписаны контракты с предприятиями-производителями и оформляются необходимые разрешительные документы на их ввоз в РФ. Ожидается, что указанные лекарственные препараты поступят в субъекты РФ в апреле–июне текущего года», — сказал глава Минпромторга РФ.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Минздрав упрощает ввоз незарегистрированных лекарств в РФ.