Жена Константина Ивлева не простила мужу измену и подала на развод

Супруга Константина Ивлева застукала его с любовницей и подала на развод. Об этом Мария рассказала в беседе с корреспондентом издания «СтарХит». Некто прислал Ивлевой видеоролик, на котором знаменитый шеф-повар ужинает в ресторане с молодой девушкой.

«Не думала, что подобное коснется меня. Ладно бы выбрал достойную женщину, а он предпочел дешевую эскортницу из Тамани. Ниже плинтуса упал!» — отметила Мария.

Разлучницей оказалась 28-лентяя Валерия Куденкова, уроженка Краснодарского края. Сегодня девушка учится на факультете журналистике в МГУ. В свободное время предпочитает путешествовать, а также пробует свои силы на телевидении. На личной страничке в Instagram Валерия то и дело публикует совместные фото с популярным шеф-поваром.

Instagram @lera_kudenkova

Мария Ивлева призналась: измена мужа была настоящим ударом не только для нее, но и для всей семьи.

«Дети в шоке, его мама с папой плачут. Кошмар для всех!» — рассказала Мария.

И добавила, что после случившегося Константин продолжается вести себя «не по-мужски»: прячет деньги, а также хочет насильно забрать у нее дочку Машу. Ивлева заявила, что прощать измену мужу не намерена и уже подала на развод и алименты, а также обратилась к юристу для составления иска. Отношения с разлучницей Мария выяснять не намерена.

«Зачем? Просто Константин для меня предатель. Слюни и сопли подтирала мужу, когда ему было 23 года, и вот так он отплатил мне?» — резюмировала супруга шеф-повара.

Константин сделал предложение Марии в далеком 1997 году. Тогда супруги сыграли свадьбу в тайне ото всех. В браке у влюбленных родилось двое детей: сын Матвей и дочь Маруся.

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