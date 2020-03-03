Прилучный и Муцениеце разводятся. Из-за чего поссорилась звездная пара?

Актеры Павел Прилучный и Агата Муцениеце объявили о разводе. Неужели после восьми лет брака пара действительно расстанется? Что стало причиной разлада в семье? Удастся ли знаменитостям сохранить хорошие отношения? И с кем останутся дети? Только в программе «Светская хроника»!

Уже несколько месяцев поклонники гадают, что происходит в отношениях Павла Прилучного и Агаты Муцениеце. Пара перестала выходить в свет, делиться совместными снимками. А сама актриса то и дело выкладывает у себя в микроблоге слезливые видео.

Никто и подумать не мог, что все настолько серьезно. Первой молчание нарушила Муцениеце. Актриса выложила у себя душераздирающий пост, в котором сообщила: ее брак потерпел крах.

«Ну вот, пришла к тому, что надо законно расторгать брак. Люблю его — да! Возрадуются миллионы барышень — да!»

Вскоре высказался о случившемся и сам Прилучный. Он подтвердил, что они расстаются по обоюдному согласию. А вот признание супруги в любви, звезда экрана оставил без внимания.

«Наша красивая история любви должна остаться красивой, для этого нужно ее вовремя остановить, что мы и решили сделать. Мы планируем официально расторгнуть наши отношения, но мы всегда будем родными друг другу людьми и будем любить наших детей так же сильно, а может еще и больше».

Павел и Агата познакомились на съемках сериала, между актерами вспыхнула искра. Влюбленные практически сразу стали жить вместе. А в 2011-м пара тайно поженилась.

Однако семейную жизнь супругов вряд ли можно назвать безоблачной. Поговаривали даже, что Прилучный избил жену. Правда, Агата не подтвердила эту информацию.

Позже СМИ стали писать, что Прилучный устроил пьяный дебош в стриптиз-клубе Новосибирска. По словам работника заведения, популярный актер якобы вел себя неадекватно и агрессивно.

Затем Павел угодил в новый скандал. Артист заночевал в машине соседки. Видео инцидента сняла владелица иномарки. Однако Прилучный смог оправдаться. По его словам, это был всего лишь пиар-ход перед премьерой фильма. Так может, Агата устала терпеть выходки знаменитого супруга?

Актриса в интервью не раз говорила, что они с Павлом часто ссорятся. Виной всему взрывной характер обоих. По словам Агаты, муж очень ревнив и хотел, чтобы она сидела дома.

Удастся ли супругам мирно оформить развод и разделить совместно нажитое имущество? СМИ пишут, что еще за два месяца до расставания Прилучный заложил машину стоимостью пять миллионов, а дом в Подмосковье актер благородно оставил жене и детям. Также у супругов есть квартира у МКАД и еще один коттедж, сейчас они выставлены на продажу.

Но самый главный вопрос: с кем останутся дети после развода? Два года назад актеры уже были на грани расставания. Тогда Агата и Павел даже разъехались, сообщив всем: их брак поставлен на паузу. Позже паре удалось наладить отношения. Может быть, и в этот раз у супругов получится сохранить семью?