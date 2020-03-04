ОНФ создал сайт по поправкам в Конституцию РФ
Мояконституция.рф позволит россиянам высказать свое мнение по поводу внесения изменений в основной закон страны, а также поддержать понравившиеся инициативы.
Закрыть
Смотрите также:
«Не так безобиден, как всем кажется»: врач назвал самый вредный алкоголь
Инстаграм головного мозга: потерявшая мужа блогерша продолжает шокировать подписчиков
Обладательницам каких имен крупно повезет в 2020 году?
Военный эксперт рассказал, что защищает российские самолеты от обстрелов турок
«Он умер! Все, его больше нет!» — пошутили друзья за считанные минуты до трагедии в московской сауне
«Три дня любви и пять трупов»: Михайлов мрачно высказался о решении дочери
«Эрдоган не Наполеон»: Политолог Сатановский рассказал, сможет ли Турция объявить войну Сирии
Звезда «Папиных дочек» в распахнутом плаще показала идеальную растяжку
«Девушка Джеймса Бонда»: Шпица в облегающем платье прогулялась по Нью-Йорку
«Счастье есть!» — Галкин и Пугачева выложили трогательные семейные фото
Фото, видео: РИА Новости / Денис Абрамов; 5-tv.ru
В интернете появится новый сайт мояконституция.рф. Ресурс позволит россиянам высказать свое мнение по поводу внесения изменений в основной закон страны, а также поддержать понравившиеся инициативы.
Идея создания сайта принадлежит Общероссийскому народному фронту. Центризбарком подписал с ОНФ соглашение о взаимодействии.
«Чтобы каждый человек, каждый гражданин знал все о том, что произойдет. Чтобы у него были время и возможность подумать, поразмыслить, и в случае решения – прийти и проголосовать там, где ему это будет удобно и доступно», – пояснила председатель ЦИК РФ Элла Памфилова.
Задача созданной интернет-площадки – максимально понятно объяснить, что именно меняют нововведения в основном законе.
Всероссийское голосование по поправкам в Конституцию пройдет 22 апреля.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что за нарушения при голосовании по Конституции хотят ввести уголовное наказание.
Нашли ошибку?