ОНФ создал сайт по поправкам в Конституцию РФ

В интернете появится новый сайт мояконституция.рф. Ресурс позволит россиянам высказать свое мнение по поводу внесения изменений в основной закон страны, а также поддержать понравившиеся инициативы.

Идея создания сайта принадлежит Общероссийскому народному фронту. Центризбарком подписал с ОНФ соглашение о взаимодействии.

«Чтобы каждый человек, каждый гражданин знал все о том, что произойдет. Чтобы у него были время и возможность подумать, поразмыслить, и в случае решения – прийти и проголосовать там, где ему это будет удобно и доступно», – пояснила председатель ЦИК РФ Элла Памфилова.

Задача созданной интернет-площадки – максимально понятно объяснить, что именно меняют нововведения в основном законе.

Всероссийское голосование по поправкам в Конституцию пройдет 22 апреля.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что за нарушения при голосовании по Конституции хотят ввести уголовное наказание.