За нарушения при голосовании по Конституции хотят ввести уголовное наказание

В Государственную думу внесен законопроект об уголовной ответственности за нарушения на всероссийском голосовании по внесению поправок в Конституции. Об этом заявил глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников, пишет ТАСС.

По словам депутата, тем, кто нарушил порядок голосования 22 апреля, грозит наказание в виде штрафов или лишения свободы на срок до четырех лет в зависимости от степени тяжести преступления

«Законопроектом предлагается внести изменения в статьи 141 „Воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий“, 142 „Фальсификация избирательных документов, документов референдума“, 142.1 „Фальсификация итогов голосования“, 142.2 „Незаконные выдача и получение избирательного бюллетеня, бюллетеня для голосования на референдуме“ УК РФ», — пояснил Крашенинников.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что день голосования по правке к Конституции будет оплачиваемым выходным.