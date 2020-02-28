За нарушения при голосовании по Конституции хотят ввести уголовное наказание
По словам депутата Госдумы Павла Крашенникова, нарушителей предлагается лишать свободы на срок до четырех лет.
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Фото, видео: Известия / Андрей Эрштрем, /Алексей Майшев, globallookpress.com /Russian State Duma Photo Service
В Государственную думу внесен законопроект об уголовной ответственности за нарушения на всероссийском голосовании по внесению поправок в Конституции. Об этом заявил глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников, пишет ТАСС.
По словам депутата, тем, кто нарушил порядок голосования 22 апреля, грозит наказание в виде штрафов или лишения свободы на срок до четырех лет в зависимости от степени тяжести преступления
«Законопроектом предлагается внести изменения в статьи 141 „Воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий“, 142 „Фальсификация избирательных документов, документов референдума“, 142.1 „Фальсификация итогов голосования“, 142.2 „Незаконные выдача и получение избирательного бюллетеня, бюллетеня для голосования на референдуме“ УК РФ», — пояснил Крашенинников.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что день голосования по правке к Конституции будет оплачиваемым выходным.
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