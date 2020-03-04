Мажор проехался по «встречке» в Петербурге на Range Rover, на котором потом сбили пешехода
Свою езду молодой лихач снял на видео, которое затем опубликовал в соцсетях.
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Фото, видео: ВКонтакте @spb_today; ТАСС / Slavko Midzor/PIXSELL
Молодой человек проехался на автомобиле марки Range Rover по встречной полосе одной из развязок в Санкт-Петербурге. Видео с нарушением ПДД он выложил в социальных сетях, пишет 78.ru.
Издание отмечает, что гонщику-нарушителю 21 год. Водители Северной столицы неоднократно обращали на него внимание. Парень примечателен любовью к дорогим иномаркам и неадекватным поведением на дорогах.
Видеозапись с очередным нарушением ПДД уже заинтересовала сотрудников ГИБДД. По факту данной поездки молодого человека, которой он еще и похвастался, проводится проверка.
По предварительной информации, лихач находился за рулем Range Rover, под колеса которого через несколько часов после съемки видео угодил пешеход. В момент аварии дорогостоящей иномаркой управлял отец гонщика.
Ранее 5-tv.ru сообщал о другом ДТП в Петербурге — Renault Duster разорвало пополам в результате страшной аварии на Петербургском шоссе.
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