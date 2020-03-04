В сети придумали оригинальный тест на стройность: с помощью губной помады

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Ниса Мурзанаева
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Запущен новый челлендж для девушек #LipstickChallenge.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / CHROMORANGE / Bilderbox; Instagram @nhqn_mixiu, @_hlann___, @ddoming_deyyyy

В сети запустили новый челлендж, который поможет девушкам «проверить» себя на стройность. Оригинальный тест придумала китайская актриса Чэнь Шу. Кинодива опубликовала в соцсети фотографию, на которой без труда поставила помаду на ключицу, как бы демонстрируя полное отсутствие жира.

Позже в Instagram и других социальных сетях девушки со всего мира начали постить подобные снимки. Свои публикации модницы сопровождают хэштегом #LipstickChallenge.

Instagram @ddoming_deyyyy

В сети появилось множество фотографий, на которых барышни демонстрируют, как кладут на ключицы горстки монет и другие мелкие предметы.

Instagram @_hlann___

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Эминем запустил новый челлендж на скоростное чтение рэпа. Исполнитель предлагает фанатам прочитать на скорость кусок из трека «Godzilla».

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