229 слов за 30 секунд: Эминем запустил новый челлендж на скоростное чтение рэпа

Американский рэпер Эминем запустил новый челлендж. Исполнитель предлагает фанатам прочитать на скорость кусок из трека «Godzilla» с его новой пластинки «Music to Be Murdered By». Об этом музыкант сообщил в своем Тwitter-аккаунте. Пост мировая знаменитость сопроводил роликом, на котором сам зачитывает строчки из песни.

«Наполни их ядом и уничтожь их» #GodzillaChallenge запущен. Кто может это переплюнуть?» — подписал публикацию звезда.

«Fill ‘em with the venom and eliminate ‘em» @triller #GodzillaChallenge is on. Who can spit it? Reposting + got prizes for my favorites. https://t.co/jWfW83X7P8 pic.twitter.com/jKMpJH7nw7 — Marshall Mathers (@Eminem) February 25, 2020

В треке «Godzilla» Эминем побил собственный рекорд скорости читки. В одном из фрагментов этой песни музыкант произнес 229 слов за 30 секунд. Лучших исполнителей, участвующих в #GodzillaChallenge, рэпер пообещал наградить призами.

Поклонники подхватили вызов Эминема, некоторые из них справились с поставленной задачей вполне прилично.

Среди участников #GodzillaChallenge было много девушек, которые поразили подписчиков своим умением быстро зачитывать слова из трека.

