«Спартак» утер нос ЦСКА в четвертьфинальном матче Кубка России
Главное дерби страны прошло на столичной «Открытие Арене».
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Фото, видео: РИА Новости / Алексей Филиппов; Instagram @stas_alymov
«Спартак» порадовал своих болельщиков, обыграв команду ЦСКА на втором московском дерби. 3:2 с таким счетом закончилась встреча двух московских клубов в матче четвертьфинала Кубка России.
Первый гол в ворота армейцев на четвертой минуте встречи забил Зелимхан Бакаев. Через десять минут Эскьель Понсе упрочил позиции «Спартака», отправив в ворота ЦСКА еще один мяч.
На семнадцатой минуте полузащитник армейцев Игорь Дивеев, обыграв Жиго и Джикию отправил ответный мяч в сетку соперников.
💥💥💥 pic.twitter.com/cVcWxIFEyn— FC Spartak Moscow (@fcsm_official) March 4, 2020
На 45-й минуте встречи Ахметов воспользовался ошибкой Жиго и расстрелял ворота «Спартака».
По информации «Спорт Экспресс» в перерыве матча в подтрибунном помещении вспыхнула потасовка между футболистами «Спартака» и ЦСКА. Сообщается, что после свистка арбитра защитник «красно-синих» Мариу Фернандес толкнул запасного вратаря «Спартака» Артема Реброва во время их прохода в подтрибунный тоннель.
Это стало реакцией футболиста сборной России на жест Реброва, который положил руку на голову защитника ЦСКА Вадима Карпова и немного толкнул его. К участникам потасовки присоединились другие футболисты среди которых оказался Александр Соболев.
Во время второго тайма судья принял решение приостановить игру из-за дымной завесы, которая образовалась над полем. На фанатской трибуне «Спартака» сожгли шарф ЦСКА.
На фанатской трибуне «Спартака» сожгли шарф ЦСКА 🔥 pic.twitter.com/rM7TTw3h5i— Спорт-Экспресс (@sportexpress) March 4, 2020
Во время второго дополнительного периода нападающий «Спартака» Джордан Ларссон пробивает ворота соперника, и счет становится 3:2 в пользу «красно-белых».
На протяжении всей игры красно-белые смотрелись лучше своих соперников, показывая острые контратаки.
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