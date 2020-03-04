Сын знаменитого музыканта Виктора Цоя заявил, что не давал певице Ольге Кормухиной и ее супругу-композитору согласия на создание аранжировки к песне «Кукушка», однако Полина Гагарина исполняет композицию абсолютно законно, сообщают РИА Новости со ссылкой на слова адвоката Полины Гагариной Александры Николаевой.

Сегодня, 4 марта, в Тверском суде Москвы состоялось очередное заседание по рассмотрению иска Кормухиной к Гагариной. В рамках дела первая настаивает на исключительном правообладании аранжировкой, создание которой якобы одобрили родственники Виктора Цоя.

Николаева уточнила, что в ходе слушания суд приобщил к материалам дела официальный ответ Александра Цоя на запрос относительно прав на музыкальную композицию «Кукушка». Из документа следует, что сын музыканта и его родной дед — Роберт Максимович Цой — единственные наследники исключительных прав Виктора Цоя.

«При этом, по словам Александра Цоя, певица Полина Гагарина, как и Земфира Рамазанова („Земфира“), исполняют производные от „Кукушки“ музыкальные произведения на законных основаниях», — особо отметила Николаева.

Кроме того, стало известно, что Ольга Кормухина какими-либо правами на «Кукушку» не обладает.

«Сведениями о законных, надлежащим образом оформленных… правах Кормухиной О. Б. и/или Белова А. Н. на песню „Кукушка“ не располагаю. Никто не просил ни у наследников В. Р. Цоя, ни у музыкантов группы „Кино“ — авторов (соавторов) песни „Кукушка“, и никто из них ранее не выдавал разрешение (лицензии) на аранжировку этого музыкального произведения … ни истцу О. Кормухиной, ни композитору А. Белову, ни другим третьим лицам», — говорится в официальном заявлении сына популярного музыканта.

Следующее заседание по этому делу назначено на 1 апреля 2020 года.

Ранее 5-tv.ru рассказал об обстоятельствах, при которых Ольга Кормухина подала в суд на Полину Гагарину.