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Адвокат Кормухиной рассказала об иске против Полины Гагариной за «Кукушку»

, 12:22 | Ниса Мурзанаева Видео 1 681

Предварительное заседание по делу «певица против певицы» проходит в Тверском суде.

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Фото, видео: ТАСС / Михаил Терещенко, 5-tv.ru

Предварительное заседание по иску Ольги Кормухиной против Полины Гагариной проходит в Тверском суде в Москве. Адвокат певицы-истца Валерия Рытвина рассказала о претензиях к исполнительнице-ответчику.

«В иске мы просим признать произведение в версии Полины Гагариной как созданное с нарушением авторских прав Ольги Кормухиной. И просим прекратить нарушение авторского права Ольги», — заявила правозащитница.

В суд ни одна из певиц не явилась. На заседании присутствовали только их адвокаты. Интересы Полины Гагариной защищали Виктор Чернов и Алексей Иванов. Представители поп-дивы заявили, что не согласны с требованиями иска.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Ольга Кормухина хочет засудить Полину Гагарину за песню «Кукушка». Певица считает, что коллега присвоила написанную ею аранжировку песни Виктора Цоя.

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