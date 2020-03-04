Футболисты «Спартака» и ЦСКА устроили стычку в перерыве матча
Началось все с жеста вратаря красно-белых Артема Реброва.
Фото: РИА Новости / Алексей Филиппов
Футболисты команд «Спартак» и ЦСКА устроили стычку в перерыве матча четвертьфинала Олимп-Кубка России в подтрибунном помещении. Об этом сообщает «Спорт-Эксперсс».
По информации издания, сразу после свистка на перерыв защитник красно-синих Мариу Фернандес толкнул запасного вратаря красно-белых Артема Реброва.
Таким способом Фернандес ответил на действия Реброва — тот положил руку на голову защитника красно-синих Вадима Карпова, после чего толкнул его.
К начавшейся стычке подключились другие игроки. Вскоре их разняли.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что судья был вынужден прервать «Спартак» — ЦСКА. Причиной стало обилие дыма на арене.
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