Футболисты «Спартака» и ЦСКА устроили стычку в перерыве матча

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Игорь Рязов
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Началось все с жеста вратаря красно-белых Артема Реброва.

Фото: РИА Новости / Алексей Филиппов

Футболисты команд «Спартак» и ЦСКА устроили стычку в перерыве матча четвертьфинала Олимп-Кубка России в подтрибунном помещении. Об этом сообщает «Спорт-Эксперсс».

По информации издания, сразу после свистка на перерыв защитник красно-синих Мариу Фернандес толкнул запасного вратаря красно-белых Артема Реброва.

Таким способом Фернандес ответил на действия Реброва — тот положил руку на голову защитника красно-синих Вадима Карпова, после чего толкнул его.

К начавшейся стычке подключились другие игроки. Вскоре их разняли.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что судья был вынужден прервать «Спартак» — ЦСКА. Причиной стало обилие дыма на арене.

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