Судья прервал футбольный матч «Спартак» — ЦСКА

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Игорь Рязов
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Причиной приостановки встречи команд стал дым.

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Фото, видео: РИА Новости / Алексей Филиппов; Twitter @VENIVIDIVlCI

Судья приостановил матч футбольных клубов «Спартак» и ЦСКА в Москве. Встречу было решено прервать из-за того, что арену заволокло дымом.

Сообщение о приостановке матча появилось на странице клуба «Спартак» в Twitter. Судья вмешался в игру на 75-й минуте из-за плохой видимости на поле. Спустя несколько минут встреча продолжилась.

В данный момент идет второй тайм. Счет — 2:2.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Грозном был прерван футбольный матч между «Зенитом» и «Ахматом». Причиной стала стычка между фанатами.

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