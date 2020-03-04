Писательница объяснила, почему британцы ненавидят Меган Маркл
Хилари Мэнтел подчеркнула, что жены королей и принцев всегда были в центре внимания СМИ и общественности.
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Фото, видео: www.globallookpress.com / ALPR/AdMedia, UPPA, Marco Secchi, ALPR/AdMedia, Starpix, ALPR/AdMedia
Британская писательница Хилари Мэнтел объяснила, почему Меган Маркл столкнулась с ненавистью в Великобритании. По словам Хилари, всему виной расизм, сообщает BBC News.
«Я бы не стала называть ее жертвой, но в выпадах против нее, по-моему, был элемент расизма», — подчеркнула Мэнтел.
Она отметила, что у общества не исчезла привычка оценивать людей по цвету кожи.
Также она добавила, что всегда жены королевских особ приковывали к себе пристальное внимание британского народа.
«Их воспринимают как общественную собственность, совершенно так же, как воспринимали тюдоровских женщин», — сказала писательница.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что отец Меган Маркл обвинил дочь в неуважительном отношении к Елизавете II.
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