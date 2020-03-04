Писательница объяснила, почему британцы ненавидят Меган Маркл

Британская писательница Хилари Мэнтел объяснила, почему Меган Маркл столкнулась с ненавистью в Великобритании. По словам Хилари, всему виной расизм, сообщает BBC News.

«Я бы не стала называть ее жертвой, но в выпадах против нее, по-моему, был элемент расизма», — подчеркнула Мэнтел.

Она отметила, что у общества не исчезла привычка оценивать людей по цвету кожи.

Также она добавила, что всегда жены королевских особ приковывали к себе пристальное внимание британского народа.

«Их воспринимают как общественную собственность, совершенно так же, как воспринимали тюдоровских женщин», — сказала писательница.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что отец Меган Маркл обвинил дочь в неуважительном отношении к Елизавете II.