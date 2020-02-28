Отец Меган Маркл обвинил дочь в неуважительном отношении к Елизавете II

Отец Меган Маркл 75-летний Томас Маркл осудил дочь за упрек в адрес Елизаветы II. Ранее ее Величество запретила принцу Гарри и его супруге использовать королевский бренд Sussex Royal в коммерческих целях.

В ответ на это герцог и герцогиня Сассекские заявили, что добровольно отказываются от использования бренда, попутно намекнув ее Величеству на злоупотребление властными полномочиями.

«Хотя кабинет министров не обладает какой-либо юрисдикцией в отношении использования слова Royal за границей, герцог и герцогиня Сассекские не намерены использовать Sussex Royal», — сообщалось в публичном обращении пары.

Томас Маркл утверждает, что пришел в гнев от такой выходки дочери и ее избранника.

«У них нет права говорить с королевой так, как они говорили. Я думаю, что это оскорбление королевы и британского народа», — цитирует родителя герцогини ФАН.

Отношения Меган Маркл и ее отца никогда не отличались особой теплотой. Недавно мужчина снялся в 90-минутном документальном фильме, где заявил, что сейчас его дочь отнюдь «не та девушка, которую он вырастил».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что отец Меган Маркл обвинил дочь в «обесценивании» британской монархии.