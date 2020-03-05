Друзья «аптечного» блогера Диденко простились с погибшими на вечеринке в бане
Молодых людей похоронили в Москве и Белгородской области.
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Фото, видео: Instagram @didenko.katerin, @varenik_vpuze
С погибшими на банной вечеринке простились в Москве и Белгородской области. Друг супруга Катерины Диденко Валентина, скончавшегося в больнице, опубликовал видео в сторис Instagram.
«Сегодня прощаемся с Наташей и Валентином (муж Диденко — Прим. ред.). Сегодня такой солнечный день, как были наши ребята. Для нас вы навсегда останетесь живыми», — написал Александр Вареников.
Валентин Диденко стал одним из троих погибших на вечеринке в честь дня рождения своей супруги, известного «аптечного блогера» Катерины Диденко. Торжество проходило в банном комплексе, в бассейн высыпали 25 килограммов сухого льда. Это количество вещества оказалось избыточным для такого помещения. В результате выделения углекислого газа в бассейне стало нечем дышать, и трое участников праздника скончались, в том числе и Наталья Монакова. Пять человек пострадали.
Ранее 5-tv.ru писал, что в Москве простились с мужем блогера Катерины Диденко. Вдова рассказала подписчикам, как исполнила последнюю волю своего супруга.
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