Друзья «аптечного» блогера Диденко простились с погибшими на вечеринке в бане

С погибшими на банной вечеринке простились в Москве и Белгородской области. Друг супруга Катерины Диденко Валентина, скончавшегося в больнице, опубликовал видео в сторис Instagram.

«Сегодня прощаемся с Наташей и Валентином (муж Диденко — Прим. ред.). Сегодня такой солнечный день, как были наши ребята. Для нас вы навсегда останетесь живыми», — написал Александр Вареников.

Instagram @varenik_vpuze

Валентин Диденко стал одним из троих погибших на вечеринке в честь дня рождения своей супруги, известного «аптечного блогера» Катерины Диденко. Торжество проходило в банном комплексе, в бассейн высыпали 25 килограммов сухого льда. Это количество вещества оказалось избыточным для такого помещения. В результате выделения углекислого газа в бассейне стало нечем дышать, и трое участников праздника скончались, в том числе и Наталья Монакова. Пять человек пострадали.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Москве простились с мужем блогера Катерины Диденко. Вдова рассказала подписчикам, как исполнила последнюю волю своего супруга.