В Москве простились с мужем блогера Катерины Диденко

В Москве состоялась церемония прощания с Валентином Диденко, погибшим от отравления на вечеринке по случаю дня рождения его супруги — блогера Катерины Диденко. Об этом «аптечный ревизорро» сообщила в своем Instagram.

«Навсегда в моем сердце. Навсегда со мной рядом. Невозможно это осознать. Половинка меня ушла», — написала инстаблогер под фото мужа.

Кроме того, Катерина отметила: високосный год для их семьи всегда имел большое значение. В этот раз, к сожалению, он оказался фатальным.

«В високосный год Валечка родился. В високосный год мы поженились. В високосный год он ушел из этого мира», — констатировала девушка.

Instagram @didenko.katerina

Ранее Диденко сообщала, что традиционных похорон не будет. Она призналась: ее супруг при жизни настаивал на кремации. Девушка исполнила последнюю волю возлюбленного.

Трагедия, унесшая жизни троих человек, произошла в банном комплексе Москвы 28 февраля. В этот день компанию из 18 человек отмечала день рождения блогерши Катерины Диденко. В разгар вечеринки молодые люди высыпали в бассейн с водой 25 килограммов сухого льда. Из-за начавшейся химической реакции на месте скончались двое гостей праздника, позже в больнице умер 32-летний супруг Диденко.

Ранее 5-tv.ru стало известно, что инстаблогер Катерина Диденко удалила посты, где обещала отомстить всем тем, кто затравил ее после трагедии в бане.