Niletto рассказал Ивлеевой, что изменял возлюбленной с поклонницами

Музыкант Данил Прытков, более известный фанатам как Niletto, признался в программе Насти Ивлеевой Agent Show, что изменяет своей девушке с поклонницами. Откровение молодого человека, который раньше рассказывал, как посвящает любимой песни, повергло ведущую в шок.

«Это природа, друзья. Я по жизни человек-фристайл. И иногда это секс на фристайле. Мне кажется, нет ни одного популярного чувака, ни одного артиста, который не спал бы с фанаткой», — заметил музыкант.

При этом он рассказал, что часто девушки пишут ему сами, и он не отказывается от романтического приключения на одну ночь. Чувств к своим поклонницам при этом он не испытывает. Niletto с возлюбленной вместе уже восемь лет, однако имя избранницы он тщательно скрывает.

Ранее 5-tv.ru писал, что знаменитый шеф-повар Константин Ивлев опроверг слухи о разводе с женой из-за измены.