Константин Ивлев в беседе с 5-tv.ru прокомментировал слухи о его разводе с женой якобы из-за появления молодой разлучницы.

На вопрос о том, действительно ли супруга шеф-повара Мария подала на развод после того, как увидела любимого в ресторане с 28-летней журналисткой Валерией Куденковой, Константин решительно ответил: это откровенная ложь.

«У меня все хорошо дома», — пояснил Ивлев.

После чего добавил: говорить о том, что происходит в его личной жизни, он не любит. И более никаких комментариев по этому поводу никому не даст.

«Больше отвечать мне не на что. Это моя личная жизнь. К сожалению, у нас люди любят чернуху», — констатировал знаменитый шеф-повар.

Ранее в СМИ появилась информация, что супруга Константина Ивлева Мария якобы подала на развод, уличив его в измене. Уточнялось, что женщина уже подала заявление на алименты и проконсультировалась с юристом по поводу искового требования к мужу.

Ранее 5-tv.ru рассказал, какое стихотворение Агата Муцениеце посвятила экс-супругу Павлу Прилучному после развода.