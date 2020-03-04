«Все хорошо!» — Константин Ивлев опроверг слухи о разводе с женой из-за измены
Шеф-повар констатировал: это все — сплетни людей, любящих «чернуху».
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Фото, видео: Instagram @ivlevchef; 5-tv.ru
Константин Ивлев в беседе с 5-tv.ru прокомментировал слухи о его разводе с женой якобы из-за появления молодой разлучницы.
На вопрос о том, действительно ли супруга шеф-повара Мария подала на развод после того, как увидела любимого в ресторане с 28-летней журналисткой Валерией Куденковой, Константин решительно ответил: это откровенная ложь.
«У меня все хорошо дома», — пояснил Ивлев.
После чего добавил: говорить о том, что происходит в его личной жизни, он не любит. И более никаких комментариев по этому поводу никому не даст.
«Больше отвечать мне не на что. Это моя личная жизнь. К сожалению, у нас люди любят чернуху», — констатировал знаменитый шеф-повар.
Ранее в СМИ появилась информация, что супруга Константина Ивлева Мария якобы подала на развод, уличив его в измене. Уточнялось, что женщина уже подала заявление на алименты и проконсультировалась с юристом по поводу искового требования к мужу.
Ранее 5-tv.ru рассказал, какое стихотворение Агата Муцениеце посвятила экс-супругу Павлу Прилучному после развода.
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