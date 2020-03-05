Деньги сразу: что хотят изменить в системе оплаты больничных и декретов
В Госдуме готовы поддержать законопроект, передающий социальные обязательства от работодателя Фонду социального страхования.
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Фото, видео: www.globallookpress.com / J.M. Guyon - Copyright 2013, Bildverlag Bahnmüller, West Coast Surfer, Известия / Дмитрий Коротаев, Александр Казаков
Россиян ждет реформа системы оплаты больничных, декретов и отпусков. Как пишут Известия, законопроект, переводящий выплаты по этим пунктам в ведение Фонда социального страхования, намерены внести в Госдуму в декабре 2020 года. Согласно ему, платить за больничные и декреты теперь будет ФСС, а не работодатель.
Это дает работникам ряд преимуществ, отметил член комитета Госдумы по соцполитике Андрей Исаев. По его словам, раньше граждане старались не брать больничные и опасались уходить в декрет из-за возможного конфликта с начальством, которому приходилось за это платить.
«Работникам этот законопроект дает ряд преимуществ. Например, у работодателя может не оказаться средств для положенных выплат. Также плюс в том, что трудящийся, получая деньги на больничный непосредственно из кассы ФСС, будет чувствовать себя более спокойно, чем сейчас, когда эти средства выплачивает работодатель, которому они засчитываются в конце года при уплате взносов в Фонд социального страхования», — пояснил парламентарий.
Эксперимент по переходу на новую систему выплат идет уже с 2012 года в 59 субъектах федерации. Чтобы получить деньги, к примеру, за больничный, граждане обращаются в ФСС и им обязаны перечислить сумму в течение десяти дней.
В Госдуме готовы поддержать законопроект все парламентские фракции. Не спешат с одобрением проекта профсоюзы — глава Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков отметил, что вначале стоит дождаться результатов эксперимента, а потом уже принимать решение.
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