Госдума приняла закон о расширении программы материнского капитала
Депутаты также продлили государственную программу до 31 декабря 2026 года.
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Депутаты Госдумы приняли в третьем чтении закон о расширении программы материнского капитала. Об этом сообщает ФАН.
Во-первых, депутаты продлили программу материнского капитала до 31 декабря 2026 года. Во-вторых, они наделили правом его получения семьи, в которых первый ребенок родился или был усыновлен после 1 января 2020 года. Они смогут получить от государства 466 тысяч 617 рублей.
Если до конца срока действия программы маткапитала в семье появится второй ребенок, то выплата увеличится на 150 тысяч — до 616 тысяч 617 рублей. При рождении третьего ребенка государство погасит за семью 450 тысяч рублей ипотечного кредита.
В-третьих, получить 466 тысяч рублей за первого ребенка также смогут семьи, в которых он появился до начала текущего года. Для этого нужно родить или усыновить еще одного малыша после 1 января 2020 года.
Кроме того, теперь маткапитал будет ежегодно индексироваться. Срок его выдачи сокращается с 15 до пяти дней. Деньги станет возможным потратить также на строительство или реконструкцию дома на садовом участке.
Как сообщал 5-tv.ru, законопроект о расширении программы материнского капитала был разработан в соответствии с предложениями президента РФ Владимира Путина, озвученными им в социальном блоке Послания Федеральному Собранию.
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