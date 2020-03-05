Актриса и телеведущая Алла Довлатова рассказала о перипетиях жизни с бывшим мужем, бизнесменом Дмитрием Лютым. В откровенной беседе с Борисом Корчевниковым она призналась, что их брак был «гостевым», а во время первой брачной ночи у мужа случился сердечный приступ.

Отношения Аллы и Дмитрия завязались, когда ей было всего 19 лет. Сегодня она уже понимает, что это была страсть, а не любовь, но тогда казалось иначе.

«У него случился сердечный приступ во время первой брачной ночи. Вообще, он относился ко мне более ответственно. С моей стороны были однозначно страсть и благодарность за его теплоту, доброту и заботу. Дима был очень хорошим мужем», — поделилась актриса.

После свадьбы пара решила завести ребенка. Первое время не получалось, но после паломничества по святым местам в семействе наметилось пополнение. Тогда Алла переехала в Москву из Петербурга, чтобы дать будущему малышу лучшие условия, муж остался в Северной столице. Именно тогда началось первое отдаление друг от друга между супругами.

«Супруг ждал меня, прилетал ко мне в Москву. В какой-то момент все наладилось, но я поняла, что это ненадолго. Наш брак стал гостевым», — вспоминает Довлатова.

После этого последовал развод. К тому моменту Алла вынашивала уже второго ребенка Дмитрия, о чем долго боялась ему признаться. Решилась только после того, как попала в ДТП, последствия которого осложнили беременность.

Сегодня телеведущая счастлива во втором браке с подполковником полиции Алексеем Бородой. У них уже две общих дочери, младшей скоро исполнится три годика.

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