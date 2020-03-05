Видео драки между болельщиками «Зенита» и «Ахмата»
Матч в Грозном завершился победой петербургской команды.
Закрыть
Смотрите также:
«Не так безобиден, как всем кажется»: врач назвал самый вредный алкоголь
Инстаграм головного мозга: потерявшая мужа блогерша продолжает шокировать подписчиков
«Он умер! Все, его больше нет!» — пошутили друзья за считанные минуты до трагедии в московской сауне
Военный эксперт рассказал, что защищает российские самолеты от обстрелов турок
«Три дня любви и пять трупов»: Михайлов мрачно высказался о решении дочери
«Эрдоган не Наполеон»: Политолог Сатановский рассказал, сможет ли Турция объявить войну Сирии
Два знака зодиака мужчин, у которых с годами становится жуткий характер
«Счастье есть!» — Галкин и Пугачева выложили трогательные семейные фото
🧙♀ Гороскоп на мистический день 29 февраля для всех знаков зодиака
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю со 2 по 8 марта
Фото, видео: www.globallookpress.com / Artur Cupak; 5-tv.ru
В Грозном стычка фанатов едва не сорвала футбольный матч между местной командой «Ахмат» и петербургским «Зенитом». В самый разгар игры эмоциональные болельщики из Северной столицы сняли футболки, оголив торс.
Это серьезно оскорбило местных жителей и они толпой ринулись на гостей. Разбушевавшихся зрителей пытались успокоить не только службы безопасности, но и сами футболисты. К счастью, обошлось без пострадавших.
Полицейским удалось предотвратить драку. После конфликта матч продолжился и закончился со счетом 2:1 в пользу «Зенита».
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что матч «Зенита» с «Ахматом» прервали из-за поведения фанатов.
Нашли ошибку?