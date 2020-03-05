Видео драки между болельщиками «Зенита» и «Ахмата»

В Грозном стычка фанатов едва не сорвала футбольный матч между местной командой «Ахмат» и петербургским «Зенитом». В самый разгар игры эмоциональные болельщики из Северной столицы сняли футболки, оголив торс.

Это серьезно оскорбило местных жителей и они толпой ринулись на гостей. Разбушевавшихся зрителей пытались успокоить не только службы безопасности, но и сами футболисты. К счастью, обошлось без пострадавших.

Полицейским удалось предотвратить драку. После конфликта матч продолжился и закончился со счетом 2:1 в пользу «Зенита».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что матч «Зенита» с «Ахматом» прервали из-за поведения фанатов.