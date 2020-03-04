Матч «Зенита» с «Ахматом» прервали из-за поведения фанатов
Встреча проходила в Чечне.
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Фото, видео: ТАСС / Афонина Елена; Instagram @kolos_vladimir, @mackforland
Матч с командами футбольных клубов «Зенит» и «Ахмат» в Чечне был прерван из-за поведения фанатов. Встреча проходила в Грозном.
Проблемы начались в концовке второго тайма — произошла стычка болельщиков. Незадолго до нее фанаты «Зенита» оголили торсы при скандировании кричалок. Это вызвало недовольство жителей Грозного, и они пошли к гостевой трибуне с петербуржцами.
После приостановки матча конфликт удалось уладить. Болельщиков успокаивали игроки обеих команд. Спустя несколько минут игра продолжилась. В итоге «Зенит» одержал победу со счетом 1:2.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что полиция задержала по меньшей мере 20 футбольных фанатов после массовой драки 29 февраля в Москве.
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