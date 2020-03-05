Ребенок пострадал в результате ДТП с автобусом в Башкирии
Автомобиль Renault Logan столкнулся с вахтовым автобусом в Салавате.
Фото: Facebook / Динар Загитович Гильмутдинов
Ребенок пострадал в результате аварии, произошедшей в башкирском Салавате. Как сообщает ТАСС со ссылкой на ГИБДД, примерно в 5.30 по московскому времени на дороге столкнулись легковой автомобиль Renault Logan и автобус ПАЗ, перевозивший порядка 40 сотрудников на работу в одно из местных промышленных предприятий.
По предварительным данным, никто из пассажиров автобуса не пострадал. Шестилетнему мальчику, находившемуся в момент инцидента в салоне легковушки, потребовалась помощь медиков.
На месте происшествия работают экстренные службы. Обстоятельства случившегося устанавливаются.
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