Ребенок пострадал в результате ДТП с автобусом в Башкирии

Ребенок пострадал в результате аварии, произошедшей в башкирском Салавате. Как сообщает ТАСС со ссылкой на ГИБДД, примерно в 5.30 по московскому времени на дороге столкнулись легковой автомобиль Renault Logan и автобус ПАЗ, перевозивший порядка 40 сотрудников на работу в одно из местных промышленных предприятий.

По предварительным данным, никто из пассажиров автобуса не пострадал. Шестилетнему мальчику, находившемуся в момент инцидента в салоне легковушки, потребовалась помощь медиков.

На месте происшествия работают экстренные службы. Обстоятельства случившегося устанавливаются.

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