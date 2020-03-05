Единое формирование тарифов на электроэнергию планируют ввести в России

Единую политику формирования тарифов на электроэнергию планируется ввести в России уже в первой половине 2021 года. Нововведения предполагают выравнивание цен в субъектах РФ как минимум до средних по стране — то есть до 3,4 рубля за один киловатт-час. Там, где уже сейчас расценки ниже этого значения, повышения стоимости не будет. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на комитет Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам.

Как отмечает издание, на данный момент в стране разброс цен на электричество огромный. Например, в Иркутской области потребители платят за киловатт-час 44 копейки, а на Чукотке –в 16 раз больше.

По словам члена комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Дмитрия Кузьмина, цены на электроэнергию не смогут стать одинаковыми в каждом регионе ввиду объективных особенностей, однако следует установить границу, выше которой они подняться не могут.

«Устанавливать „среднюю температуру по больнице“ в данном случае было бы неправильно. Но сократить разрыв, конечно, необходимо», — подчеркнул сенатор.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Валентина Матвиенко призвала ввести единую государственную политику по формированию тарифов на электроэнергию.