Матвиенко призвала ввести единое формирование тарифов на электроэнергию

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала ввести единую государственную политику по формированию тарифов на электроэнергию. Соответствующее заявление она сделала на встрече руководства СФ с премьер-министром Михаилом Мишустиным.

«Нужна единая государственная политика в этой сфере. Должны быть равны конкурентные условия для регионов", - цитирует дипломата РИА Новости.

Поясняя свою позицию, Матвиенко добавила, что в уровне благосостоянии регионов до сих пор сохраняется разрыв. В частности, по ее словам, в некоторых областях тарифы на электроэнергию в несколько раз больше, чем в других субъектах РФ.

Кроме того, спикер Совфеда в ходе обсуждения коснулась проблем в газовой сфере. Она предложила обсудить передачу государственных газопроводов газовым компаниям, при этом повысив их социальную ответственность, а также разработать план газификации всей страны. По мнению дипломата, это поможет повысить качество жизни людей.

«В любом случае в стране должна быть госпрограмма по газификации — время пришло», - заявила политик.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Алексей Миллер пообещал Путину завершить газификацию России за десять лет.