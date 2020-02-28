Матвиенко призвала ввести единое формирование тарифов на электроэнергию
Спикер Совета Федерации также предложила обсудить передачу государственных газопроводов газовым компаниям и разработать план газификации регионов.
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Фото, видео: www.globallookpress.com /Federation Council of Russia, 5-tv.ru
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала ввести единую государственную политику по формированию тарифов на электроэнергию. Соответствующее заявление она сделала на встрече руководства СФ с премьер-министром Михаилом Мишустиным.
«Нужна единая государственная политика в этой сфере. Должны быть равны конкурентные условия для регионов", - цитирует дипломата РИА Новости.
Поясняя свою позицию, Матвиенко добавила, что в уровне благосостоянии регионов до сих пор сохраняется разрыв. В частности, по ее словам, в некоторых областях тарифы на электроэнергию в несколько раз больше, чем в других субъектах РФ.
Кроме того, спикер Совфеда в ходе обсуждения коснулась проблем в газовой сфере. Она предложила обсудить передачу государственных газопроводов газовым компаниям, при этом повысив их социальную ответственность, а также разработать план газификации всей страны. По мнению дипломата, это поможет повысить качество жизни людей.
«В любом случае в стране должна быть госпрограмма по газификации — время пришло», - заявила политик.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Алексей Миллер пообещал Путину завершить газификацию России за десять лет.
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