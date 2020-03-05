В «Шереметьево» представили первый в России самолет Airbus A350.

В «Шереметьево» приземлился настоящий дом на крыльях — на территории аэропорта прошла презентация новейшего дальнемагистраного лайнера Airbus A350.

Условия для пассажиров — просто космические, даже в эконом-классе. По словам разработчиков, в этом самолете можно даже жить.

Корреспондент МИЦ «Известия» Анна Воропай отправилась в полет и оценила все новшества.

Каждый отсек больше напоминает настоящую микроквартиру. Здесь есть все для комфортного длительного перелета. Большой экран, откидывающийся столик, личный гардероб, место под обувь, собственный мини-бар с зеркалом, ну а главное, возможность закрыться ото всех.

Но полное ощущение уединения появляется, когда кресло раскладывается в двухметровую кровать. Так выглядит бизнес-класс, но и эконом напичкан личными мониторами и собственными разъемами для зарядок. Бороться за место у окна больше не нужно — онлайн-камеры покажут больше, чем видно в иллюминаторе. Но главное впечатление от взлета и посадки — при перепаде давления уши не закладывает.

«Наш полет проходит на высоте десять тысяч метров, но это не ощущается за счет того оборудования, которое установлено на самолете. Мы ощущаем себя так, как будто мы летели намного ниже», — говорит бортпроводник-инструктор Александр Анищенко.

Иногда в полете кажется, будто лайнер стоит на взлетной полосе. В салоне никакого навязчивого гула двигателей. Airbus A350 — самый тихий самолет в своем классе. 17 миллионов оттенков светодиодов делают его еще и комфортным при смене часовых поясов. Разные сценарии освещения позволяют легче пережить изменения во времени

«Мы можем использовать возможность включения освещения, менять температурный режим», — поясняет бортпроводник Мая Петросян.

Воздух в салоне меняется каждые две — три минуты. А сам самолет на 70% состоит из высокотехнологичных материалов. У них повышенная прочность и устойчивость к коррозии.

«В его производстве использованы новые технологии, что позволяет снизить на четверть операционные издержки и потребление топлива, а также вредные выбросы», — рассказывает заместитель министра транспорта Александр Юрчик.

Именно технические характеристики лайнера пилоты называют прорывом в авиации. Одни только крылья способны менять геометрию в зависимости от фазы полета. Улучшенная аэродинамика уменьшает сопротивление воздуха и сокращает расход топлива.

«В процессе полета крыло постоянно обсчитывает наилучшие характеристики, при которых достигается оптимальный профиль либо набора, либо полета, либо снижения», — объясняет командир воздушного судна, заместитель директора по летно-техническим стандартам ПАО «Аэрофлот» Александр Тимченко.

Такой самолет в России есть только у «Аэрофлота». Авиакомпания закупила крупную партию первой в Восточной Европе и СНГ.

«Дальность полета 15 тысяч километров. Практически этому самолету доступны любые страны и города. И мы надеемся, что с помощью этой машины мы будем осваивать новые рынки», — отмечает генеральный директор ПАО «Аэрофлот» Виталий Савельев.

Airbus A350 поставят на новые направления — из Москвы в Осаку и Сингапур. Впрочем, этот лайнер может улететь куда угодно — со скоростью 910 километров в час.

«С этим новым бортом, конечно, „Аэрофлот“ возьмет новые рынки», — уверен помощник президента РФ Игорь Левитин.

Пока перелеты только по России, но совсем скоро этот самолет будущего вылетит в крупнейшие мегаполисы мира.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что пассажиры «Аэрофлота» получили новую возможность повышения в классе обслуживания.