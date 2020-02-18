Пассажиры «Аэрофлота» получили новую возможность повышения в классе обслуживания

Российская авиакомпания «Аэрофлот» объявила о предоставлении пассажирам новой возможности повышения класса обслуживания прямо перед вылетом. Об этом сообщается на официальном сайте компании-перевозчика.

Клиенты «Аэрофлота» с билетами, приобретенными в классы «эконом» или «комфорт» по тарифу «Оптимум», могут повысить класс обслуживания за счет накопленных миль программы «Аэрофлот Бонус».

Подобной услугой можно воспользоваться непосредственно во время регистрации на рейс в аэропорту. При посадке на борт самолета у пассажира спишут мили и выдадут ему новый посадочный талон.

В настоящий момент услугой могут воспользоваться клиенты «Аэрофлота», которые приобрели билеты на одно из 18 наиболее популярных направлений авиакомпании по России и за рубежом.

Пассажир, пользующийся услугами «Аэрофлот Бонус», может повысить класс обслуживания не только себе, но и другому клиенту, если он также зарегистрирован в программе лояльности, а его номер указан в бронировании. При использовании услуги со счета спишется двойное количество миль.

Авиакомпания «Аэрофлот» является одним из старейших авиаперевозчиков в мире. Основанный 17 марта 1923 года «Аэрофлот» на сегодняшний день один из наиболее узнаваемых российских брендов. В течение трех лет отечественный авиаперевозчик становится самым сильным брендом среди авиакомпаний мира в рейтинге ведущего в мире независимого консультанта по оценке брендов Brand Finance.