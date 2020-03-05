«Горячая киска»: голая звезда Playboy снялась в образе страстной женщины-кошки
Модель Мария Лиман опубликовала в Instаgrаm эротичный снимок, от которого фанаты буквально потеряли рассудок.
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Фото, видео: Instagram @liman_maria
Известная модель Мария Лиман, неоднократно снимавшаяся для журнала Playboy, решила позаигрывать со своими поклонниками. На своей странице в Instagram светская львица разместила фото, на котором позирует абсолютно обнаженной в возбуждающей позе. Ее лицо прикрыто маской женщины-кошки, что создает интригу и еще больше приковывает внимание пользователей.
При виде такого «горячего» кадра фанаты буквально потеряли рассудок. Они уже успели привыкнуть к эротичным фотосессиям модели, однако на этот раз она превзошла все ожидания. Сексуальное голое тело, провокационная маска, высунутый язык, соблазнительная поза и яркий макияж — все это произвело сильное впечатление на фолловеров. Красота теледивы их свела с ума.
«Горячая киска!»
«Лиман, ты покоряешь мир!»
«Мечтаю дождаться утра и пережить эту ночь с тобой!»
«Ах, какая вы превосходная!» — отметили комментаторы.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что «задремавшая» в расстегнутом платье Лиман взбудоражила фанатов.
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