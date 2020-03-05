«Горячая киска»: голая звезда Playboy снялась в образе страстной женщины-кошки

Известная модель Мария Лиман, неоднократно снимавшаяся для журнала Playboy, решила позаигрывать со своими поклонниками. На своей странице в Instagram светская львица разместила фото, на котором позирует абсолютно обнаженной в возбуждающей позе. Ее лицо прикрыто маской женщины-кошки, что создает интригу и еще больше приковывает внимание пользователей.

При виде такого «горячего» кадра фанаты буквально потеряли рассудок. Они уже успели привыкнуть к эротичным фотосессиям модели, однако на этот раз она превзошла все ожидания. Сексуальное голое тело, провокационная маска, высунутый язык, соблазнительная поза и яркий макияж — все это произвело сильное впечатление на фолловеров. Красота теледивы их свела с ума.

Instagram @liman_maria

«Горячая киска!»

«Лиман, ты покоряешь мир!»

«Мечтаю дождаться утра и пережить эту ночь с тобой!»

«Ах, какая вы превосходная!» — отметили комментаторы.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что «задремавшая» в расстегнутом платье Лиман взбудоражила фанатов.