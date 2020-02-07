«Спящая красавица»: «задремавшая» в расстегнутом платье Лиман взбудоражила фанатов

Мария Лиман пожелала подписчикам сладких снов соблазнительным фото. Снимок появился на странице модели в Instagram.

В кадре девушка лежит на полу с прикрытыми глазами. На ней лаконичное белое платье на пуговицах, которые Лиман расстегнула до талии — образовавшийся вырез позволил поклонникам полюбоваться на пышные формы Instagram-дивы.

В описании поста Мария пожаловалась, что испытывает проблемы со сном. В то время как тело расслабляется и выходит из-под контроля, мозг продолжает работать — модель продолжает слышать все, что происходит вокруг, может повторять заученные тексты. Лиман попросила фолловеров помочь ей советом, который позволил бы справиться с этой особенностью.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Мария Лиман (@liman_maria) 6 Фев 2020 в 2:34 PST

Однако аудитория осталась равнодушна к жалобам звезды. Фолловеры принялись нахваливать идеальное тело модели.

«Ох какая красотка!»

«Спящая красавица!»

«Ты просто невероятная! Восхитительная! Сексуальная!» — пишут пользователи.

Впрочем, некоторые юзеры все же нашли в себе силы на то, чтобы оторваться от созерцания роскошных форм Лиман. Подписчики предположили, что описанные ею симптомы могут быть последствием аварии — в начале января Мария попала в серьезное ДТП, реабилитация после которого заняла около месяца.

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