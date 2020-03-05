ВКонтакте начала тестировать собственную технологию распознавания голосовых сообщений

ВКонтакте тестирует технологию собственной разработки, распознающую голосовые сообщения. Для того, чтобы узнать содержание записи, необходимо нажать кнопку, после чего на экран будет выведен расшифрованный текст.

Пока что данная функция доступна только участникам VK Testers, специальной программы тестирования ВКонтакте. Распознавание голосовых сообщений и расшифровка работает на iOS, опираясь на стороннюю технологию.

ВКонтакте

После первого этапа тестирования команда соцсети планирует использовать собственную разработку — нейросетевое решение, которое обучается русскоязычному сленгу, гибко настраивается и легко масштабируется.

В будущем данная технология может лечь в основу функции поиска по сообщениям, в том числе и голосовым, которыми ежемесячно обмениваются между собой около 30 миллионов пользователей ВКонтакте.

Ранее 5-tv.ru рассказал о запуске новой платформы для онлайн-торговли ВКонтакте.