Путин пообещал создать возможности для самореализации хороших специалистов в РФ

Президент России Владимир Путин заявил, что в стране будут созданы все необходимые условия для самореализации высококлассных специалистов. Глава государства убежден, что в последнее время увеличилось число профессионалов, желающих работать на родине, а то, что они высоко востребованы на мировом рынке, говорит об их хорошем уровне подготовки в России.

«Чтобы у людей было желание реализовываться в своей собственной стране, государство, конечно, должно делать для этого все больше и больше, и мы будем этим заниматься. <…> А то, что наши специалисты находят себя на мировом рынке труда, говорит о том, что у нас хорошая высшая школа», — отметил российский лидер в интервью для ТАСС в рамках проекта «20 вопросов Владимиру Путину».

Президент также оценил значение конкурсов «Лидеры России» и «Россия — страна возможностей» для подготовки кадров на руководящие должности. По мнению главы РФ, подобные соревнования являются «хорошим социальный лифтом», который помогает талантливой молодежи проявить себя.

«Мы просто даем людям возможность потом повысить свои знания, компетенции, а параллельно, когда с ними, с этими людьми, работают представители либо крупных компаний, либо министерств и ведомств, они в этой среде сразу присматривают для себя работников», — пояснил Путин.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что более 3,5 тысяч студентов приняли участие в этапе конкурса «Профстажировки2.0».