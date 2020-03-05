Московская прокуратура займется проверкой деятельности компании MyHeritage, собирающей данные ДНК граждан РФ

Проверкой законности деятельности международной онлайн-платформы MyHeritage, занимающейся сбором данных ДНК граждан России займется прокуратура Москвы. Об этом сообщили МИЦ «Известия» в генеральной прокуратуре РФ. Поручение было передано после того, как депутат Госдумы Евгений Федоров направил соответствующий запрос в ведомство.

Генеральный прокурор Игорь Краснов также распорядился заняться данным вопросом Федеральную службу по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Роскомнадзор уже анализирует сложившуюся ситуацию.

О мерах прокурорского реагирования решение будет принято после получения результатов работы двух ведомств.

Израильская интернет-компания MyHeritage занимается поиском информации о предках и анализе ДНК. Социальная сеть позволяет его участникам создавать собственные семейные веб-сайты, родовые древа и искать предков.

В 2018 году MyHeritage признавалась, что в сеть утекли данные 92 миллионов пользователей. Причем признание было сделано почти через год после того, как произошел вопиющий инцидент.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что данные российских клиентов международного криптофонда Trident Crypto Fund утекли в сеть.