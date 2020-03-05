Данные российских клиентов международного криптофонда утекли в сеть
Роскомнадзор намерен подать иск к владельцу ресурса.
Закрыть
Смотрите также:
«Не так безобиден, как всем кажется»: врач назвал самый вредный алкоголь
Инстаграм головного мозга: потерявшая мужа блогерша продолжает шокировать подписчиков
«Он умер! Все, его больше нет!» — пошутили друзья за считанные минуты до трагедии в московской сауне
Военный эксперт рассказал, что защищает российские самолеты от обстрелов турок
«Три дня любви и пять трупов»: Михайлов мрачно высказался о решении дочери
«Эрдоган не Наполеон»: Политолог Сатановский рассказал, сможет ли Турция объявить войну Сирии
Два знака зодиака мужчин, у которых с годами становится жуткий характер
«Счастье есть!» — Галкин и Пугачева выложили трогательные семейные фото
🧙♀ Гороскоп на мистический день 29 февраля для всех знаков зодиака
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю со 2 по 8 марта
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Зураб Джавахадзе, Александр Казаков, Сергей Коньков; www.globallookpress.com / J.W.Alker, Simon Belcher
Почти десять тысяч записей россиян из базы данных международного криптовалютного фонда Trident Crypto Fund оказались в руках мошенников. Как сообщают «Известия», утечка произошла в конце февраля, когда в свободном доступе оказались электронные почты и зашифрованные пароли вкладчиков. С помощью этих данных мошенники могут вывести денежные средства клиентов на другие электронные кошельки.
К началу марта в сети уже появились расшифровки паролей. По словам технического директора DeviceLock Ашота Оганесяна, это стало возможным, несмотря на двухфакторную авторизацию, из-за развития механизмов социальной инженерии и троянских программ. Всего в сеть утекли порядка 266 тысяч записей данных пользователей.
В Роскомнадзоре уже отреагировали на происшествие в мире криптовалют. Ведомство намерено подать в суд на владельца сайта. Его хотят привлечь за разглашение персональных данных.
Ранее 5-tv.ru писал, что певец Данко стал жертвой криптомошенников и потерял пять миллионов рублей.
Нашли ошибку?