Данные российских клиентов международного криптофонда утекли в сеть

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Алиса Старжевская
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Роскомнадзор намерен подать иск к владельцу ресурса.

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Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Зураб Джавахадзе, Александр Казаков, Сергей Коньков; www.globallookpress.com / J.W.Alker, Simon Belcher

Почти десять тысяч записей россиян из базы данных международного криптовалютного фонда Trident Crypto Fund оказались в руках мошенников. Как сообщают «Известия», утечка произошла в конце февраля, когда в свободном доступе оказались электронные почты и зашифрованные пароли вкладчиков. С помощью этих данных мошенники могут вывести денежные средства клиентов на другие электронные кошельки.

К началу марта в сети уже появились расшифровки паролей. По словам технического директора DeviceLock Ашота Оганесяна, это стало возможным, несмотря на двухфакторную авторизацию, из-за развития механизмов социальной инженерии и троянских программ. Всего в сеть утекли порядка 266 тысяч записей данных пользователей.

В Роскомнадзоре уже отреагировали на происшествие в мире криптовалют. Ведомство намерено подать в суд на владельца сайта. Его хотят привлечь за разглашение персональных данных.

Ранее 5-tv.ru писал, что певец Данко стал жертвой криптомошенников и потерял пять миллионов рублей.

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