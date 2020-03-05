Данные российских клиентов международного криптофонда утекли в сеть

Почти десять тысяч записей россиян из базы данных международного криптовалютного фонда Trident Crypto Fund оказались в руках мошенников. Как сообщают «Известия», утечка произошла в конце февраля, когда в свободном доступе оказались электронные почты и зашифрованные пароли вкладчиков. С помощью этих данных мошенники могут вывести денежные средства клиентов на другие электронные кошельки.

К началу марта в сети уже появились расшифровки паролей. По словам технического директора DeviceLock Ашота Оганесяна, это стало возможным, несмотря на двухфакторную авторизацию, из-за развития механизмов социальной инженерии и троянских программ. Всего в сеть утекли порядка 266 тысяч записей данных пользователей.

В Роскомнадзоре уже отреагировали на происшествие в мире криптовалют. Ведомство намерено подать в суд на владельца сайта. Его хотят привлечь за разглашение персональных данных.

Ранее 5-tv.ru писал, что певец Данко стал жертвой криптомошенников и потерял пять миллионов рублей.