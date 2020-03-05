Путин раскрыл идею создания образовательного центра «Сириус», которому предвещали крах

Президент России Владимир Путин рассказал о создании образовательного центра «Сириус» в городе Сочи. По словам главы государства, первоначально задумку встретили скептически и предрекали ей скорый крах, однако она оправдала себя. Автором инициативы стал сам российский лидер.

Путин признался, что на этапе зарождения идеи создания центра для детей, проявивших выдающиеся способности в области искусств, спорта, естественнонаучных дисциплин и технических науках, один из коллег ее раскритиковал.

«Все начнется с того, что ваши хоккеисты набьют морду математикам», — передал глава РФ слова противника идеи.

Впрочем, на деле все сложилось иначе. По словам президента, спортсмены уважительно относятся к детям, изучающим математические науки, и поддерживают с ними контакт.

«Спортсмены общаются с математиками, а математики, может быть, в первый раз лично идут посмотреть, как хоккей там или балет функционирует, приобщаются к физической культуре. <…> Очень здорово получилось, мне очень нравится», — признался российский лидер в интервью ТАСС для проекта «20 вопросов Владимиру Путину».

По словам президента, в «Сириусе» используется созданная еще в Советском Союзе система отбора талантливых детей. Ребята из профильных учреждений проходят отбор, после чего лучшие приезжают в «Сириус» на 21 день. За это время из них выбирают наиболее перспективных.

Глава государства добавил, что в будущем планируется создать университет на базе «Сириуса».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Путин встретился со студентами и выпускниками центра «Сириус» в Сочи.