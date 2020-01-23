Путин встретился со студентами и выпускниками центра «Сириус» в Сочи

Владимир Путин дал важные комментарии о форме правления в России. Заявления прозвучали на двух встречах, в разных регионах.

Кто и как будет управлять страной? Эта тема волновала и представителей общественности в Липецкой области, и талантливую молодежь в центре «Сириус» в Сочи. Так, одна из студенток даже предложила после 2024 года ввести институт «Президентского наставника», по примеру Сингапура.

Владимир Путин против такой идеи. Почему? Репортаж из Сочи Алексея Лазуренко.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент России Владимир Путин назвал «мразями и уродами» организаторов «групп смерти» в соцсетях.