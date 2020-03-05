Не менее десяти человек пострадали при сходе с рельсов поезда Страсбург-Париж

Электровоз и несколько вагонов поезда, следующего из Страсбурга в Париж, сошли с рельсов во Франции. Инцидент произошел около 07.30 по местному времени (09.30 по московскому времени) в районе коммуны Ингенайм на северо-востоке страны.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на радиостанцию Europe1, в результате происшествия пострадали по меньшей мере десять человек. Среди них — машинист поезда. Информация о пострадавших уточняется.

На месте аварии работают экстренные службы. Выясняются причины случившегося.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что двенадцать вагонов с углем сошли с рельсов на перегоне Хилок — Жипхеген в Забайкальском крае. В результате происшествия оказались повреждены габариты двух путей, а также опора контактной сети по четному пути.