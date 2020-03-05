Прокуратура Турции потребовала оправдать пятерых обвиняемых по делу об убийстве посла РФ Карлова

Турецкая прокуратура потребовала оправдать пятерых обвиняемых по делу об убийстве посла РФ Карлова. Как сообщает ТАСС, в ходе зачитывания обвинительного приговора, было предложено оправдать пять фигурантов резонансного дела об убийстве российского дипломата Андрея Карлова. Остальных обвиняемых прокуратура Анкары предложила приговорить к различным срокам заключения.

Следующее слушание по делу назначено на 31 марта. На нем должна выступить защита.

По этому делу проходят 25 подозреваемых, среди которых числится главарь «террористической группировки фетхуллахистов» (ФЕТО) Фетхуллах Гюлен. Он сейчас живет в США. На скамье подсудимых оказались 14 человек. Турецкая прокуратура ранее требовала для них пожизненного заключения в условиях строгого режима.

Российский посол Андрей Карлов был убит в Анкаре 19 декабря 2016 года на открытии фотовыставки. Посмертно ему было присвоено звание Герой России.