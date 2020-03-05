Египет упрощает визовый режим

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В числе нововведений — в пик сезона будет снижена стоимость однократной визы.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Danil Shamkin; 5-tv.ru

Египет упрощает визовый режим для туристов. С первого июня для них увеличивается допустимый срок пребывания на пять лет. Оформить документ можно через египетские консульства или по интернету.

Ждут изменения и любителей коротких курортных поездок. В самые популярные туристические месяцы — с июня по август стоимость однократной визы снизят с 25 до 15 долларов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что суд Каира отклонил апелляцию родственников россиян, погибших в авиакатастрофе над Синаем.

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