Египет упрощает визовый режим для туристов. С первого июня для них увеличивается допустимый срок пребывания на пять лет. Оформить документ можно через египетские консульства или по интернету.

Ждут изменения и любителей коротких курортных поездок. В самые популярные туристические месяцы — с июня по август стоимость однократной визы снизят с 25 до 15 долларов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что суд Каира отклонил апелляцию родственников россиян, погибших в авиакатастрофе над Синаем.