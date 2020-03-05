Суд Каира отклонил апелляцию родственников россиян, погибших в авиакатастрофе над Синаем
В Египте не признают трагедию терактом, там говорят лишь об аварии.
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Фото, видео: Twitter @newsinai24; 5-tv.ru
Апелляционный суд Каира вынес весьма неоднозначное решение по делу о крушении российского лайнера над Синаем. Иски родственников в очередной раз отклонены, якобы личности жертв до сих пор не установлены. Хотя все списки пассажиров давно и официально известны. И это — спустя четыре года.
Лайнер «Когалымавиа» рухнул в октябре 2015 года. Погибли 224 человека.
Еще более возмущает тот факт, что само крушение в материалах дела считается лишь аварией.
Что не позволяет египетским судьям разобраться в обстоятельствах трагедии?
Роман Ишмухаметов расскажет.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Египет отказался признать терактом крушение А321 над Синаем.
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