«Божественно»: Инесса Шевчук в купальнике вышла мокрой из воды посреди сугробов

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Карина Бернтгольц
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Звезда «Дома-2» восхитила подписчиков новым снимком в Instagram.

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Фото, видео: Instagram @i.s.nesquik

Бывшая участница шоу «Дом-2» Инесса Шевчук не перестает радовать фанатов завораживающими кадрами. На этот раз звезда телестройки сделала пленительный снимок после выхода из бассейна, расположенного посреди заснеженных холмов на горнолыжном курорте во Франции.

На фотографии светская львица запечатлена абсолютно мокрой. Ее черный облегающий купальник буквально блестит от воды, а волосы выглядят намоченными. Невозможно не обратить внимания на безупречную фигуру Шевчук — в частности, ее аппетитные ягодицы и тонкую талию. Также фолловеров поразил ровный шоколадный загар теледивы.

Снимок заслужил высокую оценку пользователей. Они похвалили Инессу за стремление к активному образу жизни и выразили восхищение ее упругим телом.

Instagram @i.s.nesquik

«Божественно!»

«Огонь!»

«Отличные фотографии, ты красивая!»

«Невероятный вид!» — отметили комментаторы.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что полуголая Инесса Шевчук выложила фото из спальни.

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