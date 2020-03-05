Задержан лидер ячейки террористической организации, вербовавший жителей Ростова-на-Дону

Лидер ячейки одной из террористических организаций задержан в Ростове-на-Дону. По версии следствия, гражданин Афганистана занимался вербовкой россиян в ряды международных террористических структур, действующих в Афгано-Пакистанской зоне. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу УФСБ России по региону.

По данным Федеральной службы безопасности, подозреваемый собирал группу исламистов, готовую по указанию зарубежных эмиссаров в любой момент приступить к террористическим действиям на территории России или за ее пределами.

Мужчина был задержан в одной из квартир многоэтажного дома в микрорайоне Ростова-на-Дону — Темерник. В город он прибыл под видом беженца, предварительно сменив имя и фамилию, поскольку ранее ему был запрещен въезд на территорию РФ.

По факту действий задержанного возбуждено уголовное дело в соответствии с частью 1.1 статьи 205.1 УК РФ «Содействие террористической деятельности».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что сотрудники УФСБ России по Тверской области вскрыли террористическую ячейку, куда входили выходцы из Средней Азии.