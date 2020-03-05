Задержан лидер ячейки террористической организации, вербовавший жителей Ростова-на-Дону
Подозреваемый был задержаны в одной из квартир многоэтажного дома в микрорайоне Темерник.
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Фото, видео: Известия / Александр Казаков; Пресс-служба УФСБ России по Ростовской области
Лидер ячейки одной из террористических организаций задержан в Ростове-на-Дону. По версии следствия, гражданин Афганистана занимался вербовкой россиян в ряды международных террористических структур, действующих в Афгано-Пакистанской зоне. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу УФСБ России по региону.
По данным Федеральной службы безопасности, подозреваемый собирал группу исламистов, готовую по указанию зарубежных эмиссаров в любой момент приступить к террористическим действиям на территории России или за ее пределами.
Мужчина был задержан в одной из квартир многоэтажного дома в микрорайоне Ростова-на-Дону — Темерник. В город он прибыл под видом беженца, предварительно сменив имя и фамилию, поскольку ранее ему был запрещен въезд на территорию РФ.
По факту действий задержанного возбуждено уголовное дело в соответствии с частью 1.1 статьи 205.1 УК РФ «Содействие террористической деятельности».
Ранее 5-tv.ru сообщал, что сотрудники УФСБ России по Тверской области вскрыли террористическую ячейку, куда входили выходцы из Средней Азии.
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